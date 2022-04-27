Молодой парень застрелил детей и воспитательницу в Ульяновской области. Подробности жуткой трагедии

2

Кто — убийца , и как он проник в детсад?

Стрелок, проникший в детсад, — Рустам Ахтямов. Он зашел на территорию и выстрелил в руку воспитательнице, которая убирала на крыльце.

Пострадавшая забежала в здание и подняла тревогу, чтобы все бежали на второй этаж. Она успела спрятаться, а еще одна сотрудница — нет.

Преступник убил ее, а затем пошел в комнату, где у детей был тихий час. Он выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Ружье. Оружие. СС0

Уточним, что внутрь мужчина зашел через пожарную группу. В этот момент группа проветривалась, и дверь была открыта (по эпидемиологическим нормам).