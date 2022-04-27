Молодой парень застрелил детей и воспитательницу в Ульяновской области. Подробности жуткой трагедии

Трагедия произошла в детском саду «Рябинка» днем 26 апреля. Он находится в рабочем поселке Вешкайма.
Стрелок, проникший в детсад, — Рустам Ахтямов. Он зашел на территорию и выстрелил в руку воспитательнице, которая убирала на крыльце.
Пострадавшая забежала в здание и подняла тревогу, чтобы все бежали на второй этаж. Она успела спрятаться, а еще одна сотрудница — нет.
Преступник убил ее, а затем пошел в комнату, где у детей был тихий час. Он выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.
Уточним, что внутрь мужчина зашел через пожарную группу. В этот момент группа проветривалась, и дверь была открыта (по эпидемиологическим нормам).
Злоумышленник пришел с ружьем Иж-27. Оно зарегистрировано на 68-летнего пенсионера-соседа.
Выяснилось, что его Ахтямов застрелил.
«Полиция обнаружила тело хозяина оружия, из которого стреляли в детском саду. Найден убитым в 700 метрах от детсада, в лесном массиве», — сообщили в соцсетях.
За охрану детского сада отвечала заведующая. Где она находилась, неизвестно.
«Охрана у детсада есть, но только в ночные смены. Днем безопасность — на заведующей, старшем воспитателе и завхозе», — отмечалось ранее.
Да. «Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства и условия, способствовавшие совершению преступления», — подчеркнули в ведомстве.
Мать стрелка рассказала «Московскому комсомольцу»: он «замкнутый» и «ему трудно было общаться с людьми».
По ее словам, алкоголем 26-летний парень не злоупотреблял.
«Вообще не понимаю. Когда сказали, я даже поверить не могла, что это мой сын», — отметила собеседница.
Знакомые подозреваемого говорят о нем неохотно, передает «Комсомольская правда».
«Ненормальный всегда был. Надо было еще в 13 (лет. — Прим. ред.) закрыть куда-нибудь. В тихом омуте, видимо, черти водятся», — поделился односельчанин.
Как сообщили в Минздраве, убийца состоит на учете в психиатрической клинике. Там он наблюдался с 2013 года с расстройством личности.
Источники также подчернкули «КП — Ульяновск», что раз в полгода Рустам проходил лечение.
Да. В Ульяновской области объявят траур в четверг, 28 апреля. Соответствующий указ губернатор Алексей Русских подпишет сегодня.
«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи», — написал глава региона в соцсетях.
Русских распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших и 500 тыс. рублей — пострадавшей воспитательнице.
РИА ФАН пишет, что жители Ульяновской области несут к детсаду цветы и игрушки.
«Там же можно увидеть табличку с надписью «Дети, простите нас», — добавляет «Пятый канал».
Депутат Госдумы Анатолий Выборный считает, что руководителям детсадов и школ нужно принять единые требования к безопасности. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Все школы и детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха, центры дополнительного детского образования разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требований. Эти объекты должны охраняться частными охранными организациями или Росгвардией. В этом же детском саду охранника вовсе не было: только тревожная кнопка, но ее просто некому нажимать. Некому остановить злоумышленника, некому досмотреть потенциального нарушителя», — сказал чиновник.