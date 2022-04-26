Детей в ульяновском детсаду застрелил 26-летний замкнутый парень. Картина трагедии и новая жертва

СК возбудил уголовное дело после убийства двух детей и воспитательницы в детсаду в Ульяновской области, сообщает ведомство.

Напомним, трагедия произошла во вторник днем, 26 апреля, в детском садике «Рябинка» в рабочем поселке Вешкайма.

Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — рассказали в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал 112, одна из воспитательниц убиралась на крыльце, когда стрелок — Рустам Ахтямов — зашел на территорию и выстрелил женщине в руку.

Пострадавшая забежала в здание и подняла тревогу, чтобы все бежали на второй этаж. Женщина успела спрятаться, а вторая сотрудница нет — ее нападавший застрелил, когда она пыталась его остановить.

После стрелок пошел в комнату к детям, которые в это время спали — был тихий час. Мужчина выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку.

Примечательно, что за охрану детского сада в этот момент отвечала заведующая. Пока неизвестно, где она находилась.

«Охрана у детсада есть, но только в ночные смены. Днем безопасность — на заведующей, старшем воспитателе и завхозе. Они дежурят поочередно», — отмечает Mash.

Стрелок зашел внутрь через пожарную лестницу. Он смог проникнуть внутрь, потому что группа проветривалась — дверь была открыта, этого требуют эпидемиологические нормы.



Мужчина пришел с ружьем Иж-27, зарегистрированным на имя 68-летнего пенсионера — соседа. Как выяснилось, Ахтямов его застрелил.

«Полиция обнаружила тело хозяина оружия, из которого стреляли в детском саду. Найден убитым в 700 метрах от детсада, в лесном массиве», — сообщают в соцсетях.

Ахтямов выстрелил пенсионеру в грудь и в голову. Супруга погибшего рассказала, что он сегодня вместе с молодым товарищем поехал пристреливать ружье.

Кстати, стрелок жил на той же улице, где находился детсад — прямо напротив. По последним данным, никаких связей с детским садом у него вообще не было.



Со слов знакомых, Ахтямов вел замкнутый образ жизни. По данным канала «Плохие новости», он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2013 года.

«Вполне вероятно, на убийство он пошел из-за временного помешательства», — предполагают в паблике.

На днях Ахтямов отметил день рождения — 26 лет. После расправы в детсаду он покончил с собой.

Сейчас следователи допрашивают мать стрелка, которая опознала сына по одежде. Отец также опознал сына и подтвердил, что тот часто ходил с соседом стрелять из ружья в карьере.

Ранее в Красноярске 19-летняя девушка с ружьем напала на детсад из-за «принижения женщин и нежелания мужчин рожать».