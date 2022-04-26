26 апреля
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Происшествия

Мужчина из ружья расстрелял детей в детсаду в Ульяновской области

В Ульяновской области мужчина с ружьем ворвался в детсад во время тихого часа и устроил стрельбу, сообщает Life.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Трагедия произошла во вторник днем, 26 апреля, в детском садике «Рябинка» в рабочем поселке Вешкайма.

«Нянечка получила ранение и была госпитализирована. После расправы над малышами мужчина покончил с собой. Сейчас на месте работают полицейские, второй детсад — „Березка“ — эвакуируют», — отмечает издание.

Как уточняет Telegram-канал 112, с собой у мужчины было ружье Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях.

«Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада, которая вышла на крыльцо. А потом выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку», — говорится в сообщении.


В учреждении нет охранника, а только установлена тревожная кнопка.

Полицейские уже выяснили личность преступника — местный житель. Сейчас выясняют мотив.

По последним данным, убиты воспитательница и двое детей. По данным РИА «Новости», четыре человека погибли при стрельбе в детсаду.

«Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Судя по всему, четвертое тело принадлежит ворвавшемуся в детсад мужчине.

Ранее в Красноярске 19-летняя девушка с ружьем напала на детсад из-за «принижения женщин и нежелания мужчин рожать».

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