Мужчина из ружья расстрелял детей в детсаду в Ульяновской области

В Ульяновской области мужчина с ружьем ворвался в детсад во время тихого часа и устроил стрельбу, сообщает Life .

Трагедия произошла во вторник днем, 26 апреля, в детском садике «Рябинка» в рабочем поселке Вешкайма.

«Нянечка получила ранение и была госпитализирована. После расправы над малышами мужчина покончил с собой. Сейчас на месте работают полицейские, второй детсад — „Березка“ — эвакуируют», — отмечает издание.

Как уточняет Telegram-канал 112, с собой у мужчины было ружье Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях.

«Сначала преступник ранил сотрудницу детского сада, которая вышла на крыльцо. А потом выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку», — говорится в сообщении.



В учреждении нет охранника, а только установлена тревожная кнопка.

Полицейские уже выяснили личность преступника — местный житель. Сейчас выясняют мотив.

По последним данным, убиты воспитательница и двое детей. По данным РИА «Новости», четыре человека погибли при стрельбе в детсаду.

«Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Судя по всему, четвертое тело принадлежит ворвавшемуся в детсад мужчине.

Ранее в Красноярске 19-летняя девушка с ружьем напала на детсад из-за «принижения женщин и нежелания мужчин рожать».