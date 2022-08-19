Молодой рабочий упал с многоэтажки, когда красил балконы

18-летний парень упал с 9 этажа панельной многоэтажки, когда красил балконы в Омске. Он разбился насмерть. Об этом сообщает ngs55.ru .

Несчастный случай произошел 19 августа около 12 часов дня. Очевидцы заявили, что управляющая компания наняла рабочих с механической рукой, чтобы покрасить балконы. По предварительной информации, именно на мехруке находился молодой человек.

В областном Следственном комитете добавили, что погибший рабочий находился в корзине автогидроподъемника. Он упал, когда спускался после выполнения работ.

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