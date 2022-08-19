20 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Молодой рабочий упал с многоэтажки, когда красил балконы

18-летний парень упал с 9 этажа панельной многоэтажки, когда красил балконы в Омске. Он разбился насмерть. Об этом сообщает ngs55.ru.

Уютный балкон
Уютный балкон
ССО

Несчастный случай произошел 19 августа около 12 часов дня. Очевидцы заявили, что управляющая компания наняла рабочих с механической рукой, чтобы покрасить балконы. По предварительной информации, именно на мехруке находился молодой человек.

В областном Следственном комитете добавили, что погибший рабочий находился в корзине автогидроподъемника. Он упал, когда спускался после выполнения работ.

Прокуратура Кировского округа проводит проверку. Вероятно возбуждение уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Ранее пенсионерка выпала из окна и получила переломы пяток и позвонка в Красноярске. Но скорая не сразу выявила травмы и отказывалась забирать ее в больницу

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость