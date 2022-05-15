Молодой водитель без прав устроил ДТП в центре Барнаула

Поздним вечером 14 мая в Барнауле на проспекте Ленина, 3 водитель без прав устроил ДТП.

Водитель без прав устроил ДТП в центре Барнаула

Сообщается, что столкнулись три автомобиля.

ВАЗ 21120 под управлением водителя 2004 года рождения врезался в заднюю часть автомобиля Volkswagen Touareg. ВАЗ развернуло и он врезался в другой автомобиль — Toyota Vista с водителем 2002 года рождения.

В результате ДТП пострадавших нет, пишет телеграм-канал «Вкурсе 22».

В отношении водителя автомобиля ВАЗ составлено административное дело «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Напомним, вечером 14 мая в Барнауле на Змеиногорском тракте иномарка залетела под трамвай.