Момент поджога кафе в барнаульском «Эдельвейсе» попал на видео

Полиция задержала поджигателя деревянного кафе в «Эдельвейсе», сообщает МВД Медиа и публикует видео самого момента поджога.

Одним из вещественных доказательств стала видеозапись с камеры наблюдения. На ней видно, как неизвестный мужчина вначале пытается поджечь паклю между бревнами, но эта попытка не увенчалась успехом.

После чего злоумышленник подошел к мангалу, взял жидкость для розжига, плеснул ею в угол веранды кафе и поджег при помощи зажигалки. Когда деревянное строение вспыхнуло, мужчина скрылся.



По предварительным данным, ущерб от пожара составил почти 1,5 млн рублей.

Задержан житель Барнаула 1983 года рождения. По версии полиции, мотивом стали разногласия с работодателем, из-за чего ранее барнаулец уволился из заведения.

Фигурант в содеянном сознался. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.