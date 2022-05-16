Свалка загорелась за ТРЦ «Арена» в Барнауле

Во второй половине дня 16 мая в Барнауле загорелась стихийная свалка за ТРЦ «Арена». О пожаре в соцсетях сообщили очевидцы.

Горит строительный мусор, старая мебель и спиленные деревья, узнал «Толк».

Есть информация, что мусор подожгли те, кто его и привез на пустырь.

Ранее в Егорьевском районе огонь от горящей свалки перекинулся на лес, в Смоленском районе почти полностью выгорело село Песчаное, а на днях лесной пожар начался в одном километре от села Артыбаш у Телецкого озера.

По данным Алтайского гидрометцентра в период до 20 мая в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность (4 класс). Нельзя жечь траву, сухую растительность, мусор, разводить костры, жарить шашлыки.