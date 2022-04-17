На Алтае от свалки загорелся лес, огонь идет в сторону поселка. Жители лопатами останавливают стихию

В Алтайском крае горит лес в Егорьевском районе, на месте работают пожарные, им помогают местные жители, сообщает « Инцидент Рубцовск ».

Пожарные и жители пытаются остановить распространение огня в районе села Новоегорьевское.

По словам сельчан, лес загорелся от свалки, а сейчас стихию раздувает сильный ветер.

«Ветер от деревни, огонь идет в глубь леса в сторону поселка Сросты и озера. Ветер сильный, порывистый», — рассказала местная жительница.

В паблике отметили, что на месте пожара сейчас «уже работают точно две пожарные машины и одна лесхозная».

«Жители помогают. С помощью лопат пытаются предотвратить распространение огня», — подчеркнула участница сообщества.

Ранее в Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности.