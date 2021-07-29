Море в районе Антальи из-за сильнейшего пожара покрылось пеплом

В 28 районах пропали вода и электроэнергия. Есть поврежденные дома.
Туроператоры и власти приостановили все экскурсии для отдыхающих не только в Манавгате, но и в Сиде и Соргуне.
Причина природных пожаров, которые начались одновременно в четырех местах, остается неизвестной.
Fire crews are responding to the fire in Antalya #Manavgat with 2 planes, 15 helicopters, 111 water sprinklers, construction equipment and 450 forest workers. pic.twitter.com/Jx3f8AzvMz— ömer kanburoğlu (@omerkanburoglu) July 28, 2021
По данным администрации Антальи, пожар стал сильнейшим из того, с чем они сталкивались — огонь легко распространяется под действием порывов ветра, пишет «Росбалт».
По информации генконсульства России, россияне за помощью к дипломатам не обращались.
Ростуризм призвал россиян не покидать территорию отелей в опасной зоне.
Пожарная авиация тушит леса, зачерпывая воду прямо из Средиземного моря. Над курортом образовалась огромная дымовая завеса, а морские воды покрылись пеплом, пишет Mash.
Леса горят и в России — ущерб от лесных пожаров в Якутии власти оценили в 1 млрд рублей.
Дым от пожара в Якутии дошел до Иркутской области.