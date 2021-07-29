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Происшествия

Море в районе Антальи из-за сильнейшего пожара покрылось пеплом

Уже полсотни человек пострадали от мощных природных пожаров, охвативших леса в турецкой провинции Анталья, популярной у российских туристов.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

В 28 районах пропали вода и электроэнергия. Есть поврежденные дома.

Туроператоры и власти приостановили все экскурсии для отдыхающих не только в Манавгате, но и в Сиде и Соргуне.

Причина природных пожаров, которые начались одновременно в четырех местах, остается неизвестной.

По данным администрации Антальи, пожар стал сильнейшим из того, с чем они сталкивались — огонь легко распространяется под действием порывов ветра, пишет «Росбалт».

По информации генконсульства России, россияне за помощью к дипломатам не обращались.

Ростуризм призвал россиян не покидать территорию отелей в опасной зоне.

Пожарная авиация тушит леса, зачерпывая воду прямо из Средиземного моря. Над курортом образовалась огромная дымовая завеса, а морские воды покрылись пеплом, пишет Mash.

Леса горят и в России — ущерб от лесных пожаров в Якутии власти оценили в 1 млрд рублей.

Дым от пожара в Якутии дошел до Иркутской области.

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