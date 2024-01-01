1 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мощные землетрясения охватили центр Японии. Объявлена угроза цунами

Мощные подземные толчки зафиксировали в центре Японии 1 января. Власти объявили угрозу цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Япония. Рисовые плантации.
Япония. Рисовые плантации.
СС0

Сильные подземные толчки ощущаются в Токио. "Российская газета" добавляет, что их магнитуда составляет 5,6 и 7, они произошли с разницей в несколько минут.

В стране объявлена угроза цунами, метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. Ожидается, что волны поднимутся до 3 метров на всем побережье Японского моря.

Энергетические компании добавляют, что проверяют состояние атомных объектов после нескольких мощных землетрясений.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на северо-западе Китая. Погибли 111 человек. Еще 96 человек ранены.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость