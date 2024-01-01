Мощные землетрясения охватили центр Японии. Объявлена угроза цунами

Мощные подземные толчки зафиксировали в центре Японии 1 января. Власти объявили угрозу цунами. Об этом сообщает ТАСС .

Сильные подземные толчки ощущаются в Токио. "Российская газета" добавляет, что их магнитуда составляет 5,6 и 7, они произошли с разницей в несколько минут.

В стране объявлена угроза цунами, метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. Ожидается, что волны поднимутся до 3 метров на всем побережье Японского моря.

Энергетические компании добавляют, что проверяют состояние атомных объектов после нескольких мощных землетрясений.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на северо-западе Китая. Погибли 111 человек. Еще 96 человек ранены.

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