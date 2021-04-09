Мощный пожар в Барнауле. Полыхает офисно-складской комплекс MSV Логистик

В Индустриальном районе краевой столицы загорелось большое офисно-складское здание, расположенное на ул. Власихинская, 177. Об этом на странице паблика в ВК Barnaul 22 сообщили очевидцы.

В Барнауле загорелось торгово-офисное здание на ул. Власихинская, 177.

По данному адресу находится большое строение с ярко-оранжевым фасадом. Это офисно-складской комплекс MSV Логистик.

«Коллеги из соседнего здания слышали взрывы», — отметили один из подписчиков по имени Михаил.

В Барнауле загорелось торгово-офисное здание на ул. Власихинская , 177. Barnaul 22.

В здании располагаются такие фирмы, как «Мартика», «Пакетон», «Эль-Трейд» и Региональная торговая компания.

«Огонь распространяется дальше. Слышно много взрывов», — написала в комментариях подписчик паблика Екатерина.

В комментариях очевидцы указали, что на место происшествия были отправлены минимум шесть пожарных расчетов.

В Telegram-канале «Ленина, 59» уточняют, что пожарные оценили ранг пожара, как № 2. Горит кровля одноэтажного складского каркасно-металлического здания. Площадь возгорания — около 800 кв. м.

На странице barnaul. insta идет трансляция с места событий.

«На данный момент работает 15 автоцистерн, 89 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, ночью пожар на складе был локализован. Уточняется, что площадь возгорания составила около 1,2 тыс кв. м.

Опасности перехода огня на соседние здания нет.