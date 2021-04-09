Мощный пожар в Барнауле. Полыхает офисно-складской комплекс MSV Логистик

По данному адресу находится большое строение с ярко-оранжевым фасадом. Это офисно-складской комплекс MSV Логистик.
«Коллеги из соседнего здания слышали взрывы», — отметили один из подписчиков по имени Михаил.
В здании располагаются такие фирмы, как «Мартика», «Пакетон», «Эль-Трейд» и Региональная торговая компания.
«Огонь распространяется дальше. Слышно много взрывов», — написала в комментариях подписчик паблика Екатерина.
В комментариях очевидцы указали, что на место происшествия были отправлены минимум шесть пожарных расчетов.
В Telegram-канале «Ленина, 59» уточняют, что пожарные оценили ранг пожара, как № 2. Горит кровля одноэтажного складского каркасно-металлического здания. Площадь возгорания — около 800 кв. м.
На странице barnaul. insta идет трансляция с места событий.
«На данный момент работает 15 автоцистерн, 89 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, ночью пожар на складе был локализован. Уточняется, что площадь возгорания составила около 1,2 тыс кв. м.
Опасности перехода огня на соседние здания нет.
«По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, тушение осложняет большая пожарная загрузка. На месте продолжают работу 92 человека, 28 единиц техники», — пояснили на странице «Ленина, 59».