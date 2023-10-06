Мощный тайфун обрушился на российский город, поплыли внедорожники. Видео

Утром 6 октября залповый ливень накрыл регион, пишет Sakh.online. Уровень воды достиг рекордной отметки.

Внедорожники тонут в гигантской луже.

В Южно-Сахалинске разбросаны обломки деревьев, доски и другой мусор, указывает Газета.Ru.

Некоторые дороги города полностью затопило.

Школьники учатся дистанционно.

Ранее сильный ливень затопил несколько торговых центров и столичный метрополитен. На одной из улиц девушка застряла в машине с тремя детьми. На Ленинградском проспекте протекла крыша концертного зала VK Stadium, людей эвакуировали.

Также дорогу, соединяющую Туву и Хакасию, размыло из-за дождей. Проезд временно закрывали.