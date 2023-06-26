26 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мощное землетрясение произошло ранним утром в Сибири

Сейсмологи зафиксировали мощный толчок в сибирском регионе.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Землетрясение произошло юго-восточнее Красноярска в минувшие выходные, сообщает "Интерфакс". Магнитуда подземного толчка составила 4,6. Это случилось в 08:14 местного времени

О пострадавших не сообщается.

В районе эпицентра наблюдалась до этого сейсмическая активность.

Также подземные толчки магнитудами 3,2 и 3,3 зарегистрированы в выходные на севере Байкальского рифта.

Ранее местные жители ощутили подземный толчок на Алтае.

Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.

В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Причина - горообразование.

Также в Сибири произошло мощное землетрясение.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость