4 мая
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Жизнь

В Сибири произошло мощное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован сейсмологами 4 мая, сообщает "Интерфакс".

Землетрясение.
Землетрясение.
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Землетрясение произошло в 111 километрах от Кызыла (Республика Тыва).

Ранее ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе.

С конца 2011 года в республике время от времени происходят землетрясения.

Между тем новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы. Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.

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