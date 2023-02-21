21 февраля
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Происшествия

Новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы

Два новых мощных землетрясения произошли на юго-востоке Турции вечером 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Скриншот YouTube.

В управлении по ЧС Турции сообщили, что магнитуда землетрясений составила 6,4 и 5,8. Оба произошли с разницей в 17 минут.

О по меньшей мере трех погибших говорит министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. 219 человек пострадали.

Первое землетрясение произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе — в районе Самандаг в той же провинции.

В городе Самандаг погибла женщина, четыре человека находятся под завалами, по данным телеканала CNN Türk.

Кадры разрушений в Турции.
Кадры разрушений в Турции.
YouTube канал

Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что на данный момент на побережье Средиземного моря Турции нет угрозы цунами. Однако жителям все равно рекомендовали держаться подальше от берега.

В нескольких сирийских городах при землетрясении погибли пять человек. Пострадали не менее 175.

Напомним, первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.

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