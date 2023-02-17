Еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции

Дело в том, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.

По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше. По мнению спикеров издания, мощное турецкое землетрясение — репетиция стамбульского сейсмособытия.

Ранее землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог. Однако по мнению российского эксперта, серия стамбульских землетрясений будут не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале.

Между тем при разрушительном землетрясении в Турции и Сирии произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты. О сдвиге плиты на три метра заявил итальянский геофизик. Сейсмолог Анна Люсина заявила — сдвиг может привести к новым подземным толчкам.

Причем территория, где могут произойти мощные сейсмособытия, довольно обширная.

При этом не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции.