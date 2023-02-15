15 февраля
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Происшествия

Выстоял. Не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции

В городе Эрзин (Турция) не рухнул ни один дом. Причем населенный пункт расположен в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших.

Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Скриншот YouTube

Между тем в окрестностях разрушения огромны.

Дома в уцелевшем городе устояли потому, что местные власти не допускали нарушений при строительстве, заявил мэр Оккеш Эльмасоглу.

Но по данным ряда турецких СМИ, большинство построек в Эрзине не выше четырех этажей, указывает bfm.ru.

Строительные амнистии

Между тем в Турции началось судебное преследование и розыск участников строительной отрасли, качество работы которых вызвало сомнения после случившейся катастрофы. Заведены уголовные дела против застройщиков — они возводили жилые дома с нарушением норм.

Несколько домов не выдержали подземных толчков, но при строительстве рекламировались как построенные по последним нормам безопасности на случай землетрясений.

В стране регулярно проводились строительные амнистии, которые в том числе освобождали от штрафов за строительство без сертификатов безопасности. <Последняя такая амнистия была введена в 2018 году.>

Разлом

Между тем гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после расрушительного землетрясения. На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров. По прогнозам сейсмологов, трещина в любой момент может стать еще шире, протяженнее или сомкнуться.

Цифры

По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения стали более 35 тыс. человек. Из-под завалов извлекли 105 505 раненых.

После двух мощных подземных толчков магнитудой 7, 7 6 февраля последовало более 3000 афтершоков.

Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самым разрушительным в истории Турции, превзойдя землетрясение в Эрзинджане в 1939 году — тогда погибли около 33 тыс. человек, напоминает РИА Новости.

Эквивалент

Землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом заявили представители турецких властей.

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