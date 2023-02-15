15 февраля
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Происшествия

Землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог

В Стамбуле происходили и будут происходить землетрясения — город находится в сейсмоопасной зоне, пишет РИА Новости.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Агентству об этом рассказал директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Однако они будут не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале.

Эпицентр уничтожительного сейсмологического события находился на границе той же самой Анатолийской плиты, пишет Lenta.ru.

Между тем при разрушительном землетрясении в Турции и Сирии произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты. О сдвиге плиты на три метра заявил итальянский геофизик. Сейсмолог Анна Люсина заявила — сдвиг может привести к новым подземным толчкам.

Причем территория, где могут произойти мощные сейсмособытия, довольно обширная.

При этом не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции.

Разлом

Активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад.

Миграция

Необходимо следить за афтершоками после землетрясения в Турции — а их зафиксировали более 3 тыс. — и посмотреть, какова будет миграция подземных толчков, уверен ведущий исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура.

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