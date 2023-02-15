Землетрясения в Стамбуле спрогнозировал российский сейсмолог

В Стамбуле происходили и будут происходить землетрясения — город находится в сейсмоопасной зоне, пишет РИА Новости .

Агентству об этом рассказал директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Однако они будут не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале.

Эпицентр уничтожительного сейсмологического события находился на границе той же самой Анатолийской плиты, пишет Lenta.ru.

Между тем при разрушительном землетрясении в Турции и Сирии произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты. О сдвиге плиты на три метра заявил итальянский геофизик. Сейсмолог Анна Люсина заявила — сдвиг может привести к новым подземным толчкам.

Причем территория, где могут произойти мощные сейсмособытия, довольно обширная.

При этом не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции.

Разлом

Активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад.

Миграция

Необходимо следить за афтершоками после землетрясения в Турции — а их зафиксировали более 3 тыс. — и посмотреть, какова будет миграция подземных толчков, уверен ведущий исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура.