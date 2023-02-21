Ощутимое землетрясение произошло в сибирском регионе

Эпицентр находился в 295 км к юго-западу от Кызыла (Тува). Сейсмособытие случилось в 03:49 местного времени 21 февраля.

29 июля 2022 года в этом очаге сейсмоактивности произошло землетрясение магнитудой 5,9, а 12 декабря — магнитудой 5,2.

С конца 2011 года в республике время от времени происходят землетрясения.

Между тем новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы. Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.

Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.

Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.