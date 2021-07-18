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Происшествия

Мошенник заработал на забывчивости жителя Алтая

Житель Горно-Алтайска, желая вернуть забытый в аэропорту рюкзак, стал жертвой мошенника, сообщили в республиканском МВД.

Мужчина. Телефон. Рюкзак.
Мужчина. Телефон. Рюкзак.
СС0

42-летний мужчина забыл на скамейке около аэропорта свой походный рюкзак. Вспомнив о забытом имуществе, он вернулся, но рюкзака на месте уже не было.

Поэтому мужчина написал на сайте Бюро находок объявление об утере рюкзака, пообещав за его возврат вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

«Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, который якобы нашел пропажу. Звонивший даже пообещал лично привезти найденную вещь, объяснив это тем, что сам собирается приехать в Горно-Алтайск к родственникам. Но деньги незнакомец попросил перевести ему сразу, на что наивный горожанин согласился», — уточняют в полиции.

После получения перевода злоумышленник отключил телефон и больше не выходил на связь, а горожанин обратился за помощью в полицию.

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