Мошенники без устали обрабатывают доверчивых граждан в период самоизоляции

Крупные банки России в период действия режима самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, которые пытаются похитить средства их клиентов.

Так, в ВТБ подсчитали, что число таких попыток в апреле возросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в марте 2020 года. Похожая ситуация наблюдается в Промсвязьбанке, пишет РБК.

Мошенники чаще всего используют телефонные звонки, стараясь выманить у россиян реквизиты карт и СМС-пароли, отмечают специалисты по безопасности банков. При этом они прибегают к психологическим методам, эксплуатируя негативные новости о коронавирусе и экономике.

Ранее Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян, пишет NEWS.ru. Они предлагают россиянам получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.

Как в военное время

В Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии, заявил сопредседатель союза, член Общественной палаты Владимир Слепак.

Он предлагает незамедлительно внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

В частности, «изложить подпункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в следующей редакции: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».