Мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков

Ущерб доверчивых граждан составляет порядка порядка 40−50 млн рублей.
Способы
Основные способы — хищение денег по телефонному звонку от «сотрудников банка или правоохранителей».
Ранее сотрудница банка заслонила пенсионерку от мошенников.
Пенсионерку пытались обмануть по известной схеме телефонных мошенников.
Мужчина позвонил 73-летней женщине и представился сотрудником банка. Он спросил горожанку о сумме средств на ее счету, а после ответа убедил, что ее деньги пытаются похитить.
Однако специалистка финансового учреждения в ходе разговора помогла пожилой женщине понять, что ее пытались обмануть.