29 марта
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Происшествия

Мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков

Жители Новосибирской области еженедельно теряют десятки миллионов рублей из-за мошенников, сообщает «Интерфакс».

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Ущерб доверчивых граждан составляет порядка порядка 40−50 млн рублей.

Способы

Основные способы — хищение денег по телефонному звонку от «сотрудников банка или правоохранителей».

Ранее сотрудница банка заслонила пенсионерку от мошенников.

Пенсионерку пытались обмануть по известной схеме телефонных мошенников.

Мужчина позвонил 73-летней женщине и представился сотрудником банка. Он спросил горожанку о сумме средств на ее счету, а после ответа убедил, что ее деньги пытаются похитить.

Однако специалистка финансового учреждения в ходе разговора помогла пожилой женщине понять, что ее пытались обмануть.

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