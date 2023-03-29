Мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков

Ущерб доверчивых граждан составляет порядка порядка 40−50 млн рублей.

Способы

Основные способы — хищение денег по телефонному звонку от «сотрудников банка или правоохранителей».

Ранее сотрудница банка заслонила пенсионерку от мошенников.

Пенсионерку пытались обмануть по известной схеме телефонных мошенников.

Мужчина позвонил 73-летней женщине и представился сотрудником банка. Он спросил горожанку о сумме средств на ее счету, а после ответа убедил, что ее деньги пытаются похитить.

Однако специалистка финансового учреждения в ходе разговора помогла пожилой женщине понять, что ее пытались обмануть.