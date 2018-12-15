Мошенники не смогли обмануть престарелую любительницу порно из Горного Алтая

Издание пишет, что пенсионерка периодически просматривала на разных сайтах такого рода фильмы. В декабре во время просмотра очередной ленты появилось всплывающее окно. В сообщении, оформленном якобы на официальном бланке МВД с «гербовой печатью» было сказано, что просмотром такого контента женщина нарушила российское законодательство.
В сообщении ей также предложили необходимо немедленно оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, переведя их на указанный в «протоколе» номер телефона. В противном случае любительницу «клубнички» якобы ждал арест.
Старушка на это не клюнула, а отнесла ноутбук в отдел полиции. Там возбудили уголовное дело и разыскивают преступников.