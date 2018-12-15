4 самые популярные развода у мошенников в Алтайском крае

В Барнауле участились случаи мошенничества. В ГУ МВД по Алтайскому краю описали типичные схемы обмана, жертвами которых чаще всего становятся жители региона.

1. Ваша банковская карта заблокирована

На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша банковская карта заблокирована. Перезвоните по такому-то номеру» или «С вашей банковской карты произведено списание денежных средств. Перезвоните по телефонному номеру».

Далее владелец карты звонит по обозначенному номеру. Ему отвечает мошенник, который представляется сотрудником банка и спрашивает реквизиты карты. Либо направляет жертву к банкомату якобы для того, чтобы восстановить информацию по счету. В результате владелец карты переводит свои денежные средства на абонентский номер или банковский счет преступника.

Что делать?

Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных смс-сообщений. В такой ситуации необходимо позвонить в банк по номеру телефона, который указан на банковской карте, официальном сайте банка или в договоре.

Помните:

настоящие банковские сотрудники ни по телефону , ни в электронном письме не просят назвать пин-код карты;

ни в электронном письме не просят назвать пин-код карты; банковские карты нельзя разблокировать через обычный терминал , поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для разблокировки;

поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для разблокировки; если банкомат принял вашу карту и пин-код , значит она не заблокирована.

2. Сайты бесплатных объявлений

Мошенник представляется покупателем и предлагает внести аванс. Затем якобы для перечисления предоплаты преступник просит сообщить номер банковской карты. Получив его, он сообщает потерпевшему, что сейчас придет смс с кодом, без которого невозможно перечислить деньги, и просит продиктовать его. Выполнив все требования, потерпевший через некоторое время обнаруживает, что с карты списали деньги, а номер, с которого звонил лжепокупатель, выключен.

Что делать?

Знайте: если покупатель или продавец просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении — это мошенник! Для перечисления денег достаточно номера карты, который указан на ее лицевой стороне.

Если вы все-таки решили внести аванс, удостоверьтесь в честности продавца. Проверьте через интернет или приложение в сотовом телефоне, действительно ли его абонентский номер относится к указанному в объявлении региону. Задайте собеседнику наводящие вопросы. Например, спросите, как выглядит какое-либо конкретное здание в городе, из которого он звонит, и так далее.

Арест мошенников. ГУ МВД России по Алтайскому краю

3. Родственник попал в правоохранительные органы

Одна из самых старых схем обмана. Вечером или ночью потерпевшему звонит незнакомец, который представляется сотрудником правоохранительных органов, и сообщает: «Ваш родственник попал в ДТП» или «задержан за наркотики», или «избил человека». Для решения проблемы он требует перечислить определенную сумму. Поверив преступнику, человек переводит на названный счет или абонентский номер сотовой связи указанную сумму либо передает деньги курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с родственником все в порядке.

Что делать?

Не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону, через близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду.

4. Сообщения в соцсетях с просьбой о помощи

Человеку, зарегистрированному в соцсети, приходит сообщение от друга с просьбой перечислить деньги на интернет или одолжить денег. Предлоги могут быть самые разные: заболел, уволили, срочно надо пополнить счет и так далее. Если человек соглашается, ему высылают номер банковской карты или номер телефона, на который он переводит указанную сумму. Спустя некоторое время, потерпевший узнает от друга, что его страничка в соцсети была взломана и он не просил ни о какой материальной помощи.

Что делать?

Если в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой о материальной помощи и вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно пишет ваш знакомый.