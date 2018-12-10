Маски-шоу: в Барнауле задержали мужчин, которые за 3 млн обещали родителям освободить сына из-под ареста

В Барнауле задержали мужчин, которых подозревают в крупном мошенничестве. За вознаграждение в 3 млн рублей они обещали родителям освободить из-под стражи их сына, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в сентябре 2018 года молодого человека задержали по подозрению в совершении мошенничества. Сейчас он продолжает находиться под арестом. Вскоре к родителям подозреваемого обратился друг их сына. Он рассказал, что у приятеля есть знакомые с обширными связями в правоохранительных органах.

Они, по его словам, могут помочь в решении вопроса об освобождении сына из-под стражи и прекращении уголовного преследования, — отмечают в ведомстве.

Супруги согласились на встречу, чтобы обсудить все моменты. Две барнаульцев, 35-ти и 25-ти лет обещали уладить все вопросы по уголовному делу за 3 млн рублей. Эти деньги, по их словам, требовались для передачи сотрудникам правоохранительных органов. После встречи и разговоров по телефону супруги заподозрили, что их хотят обмануть и обратились в полицию.

Задержание подозреваемых в Барнауле. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Операцию по задержанию проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемых задержали после передачи денег в автомобиле на одной из улиц города.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничество, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подозреваемых арестовали.

Следователям предстоит выяснить подробности произошедшего и проверить задержанных на причастность к совершению других преступлений.