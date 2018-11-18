Жительницы Бийска помогли полицейским обезвредить мошенника из Самарской области

Ранее судимый мужчина похищал деньги с банковских карт жителей Алтайского края, пишет «Бийский рабочий».
Обвиняемый также причастен к попыткам совершить кражи, которые не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.
Потенциальными жертвами преступного умысла оказались бийчанки, избежавшие материального ущерба благодаря правильным действиям при общении с незнакомцем.
Обвиняемый заключен под стражу и находится в следственном изоляторе. К материалам дела приобщены изъятые у задержанного 8 сотовых телефонов, 75 сим-карт различных операторов сотовой связи и пять банковских карт, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».