На самарской детской площадке установили памятник застреленному криминальному авторитету

На необычный объект Хинштейну указал один из пользователей Twitter, приложив фото, на которм дети катаются с горки рядом с могильной плитой.

«Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично», — написал Хинштейн.

Памятник установлен в честь расстрелянного из автоматов криминального авторитета Константина Беркута. Расположен он в центре города.

@D_Azaroff @Khinshtein @E_Lapushkina Добрый день очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой 21.Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту. Убит в 1994г.Центр города, памятник, детская площадка. И,видимо, это нормально. Никого из Вас не удивляет это? pic.twitter.com/VNrhutznGF — Татьяна Пятнашка (@etg_63) 24 августа 2018 г.

Раньше во дворе стояла беседка, также установленная в память об убитом авторитете. Позже беседку снесли, а на ее месте появились горки и песочница, однако надгробный камень трогать не стали, так он влился в архитектурный ансамбль детской площадки, пишет progorodsamara.ru.

В процессе мини-расследования СМИ среди жителей Самары выяснилось, что надгробие установлено не в честь Константина Беркута. А на месте убийства его брата Владимира — Беркута-младшего.

Написана книга

Убийство Владимира Беркута описано в книге блогеров Натальи Умярововой и Олега Иванца «Кровавый 1994 год в Бандитской Самаре». Бандита застрелил киллер именно в этом дворе на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко. Убийцу так и не нашли.

Мнения в сети

По постом разгорелась дискуссия: «Можно вопрос кому мешает этот памятник стоит он с 1994 года и только сейчас на кануне выборов про него заговорили ну да ладно, мне интересно одно это памятник не важно кому (так как там не написано) в чем он плох?, это не надгробная плита, а памятник», «Наглядный пример того, что ни исполнительная власть субъекта ни органы местного самоуправления вообще не в курсе что происходит в отдельно взятой городе, не говоря уже об области», «А вы уверены что площадка установлена по всем правилам, смешно окажется если площадка установлена с нарушением, а вот памятник по закону», «Т.е. за 20 лет в Самаре местные чинуши трусливо и с придыханием обходили этот камень стороной -даже озвучить боялись этот творящийся бред"(орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Реакция

«Как и обещал, сам приехал на место. Действительно, памятник бандиту Беркуту, расстрелянному в этом дворе, стоит прямо на детской площадке. Ни в какие ворота это не лезет. В понедельник демонтируем криминальный обелиск», — написал Хинштейн в своем микроблоге.

И добавил: «…Минимущество СО уже подтвердило мне, что земля во дворе — областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет».

Кто такой Беркут

Беркута застрелили в 1994 году в пригороде Самары. Он был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов. В его группировку входили около 200 человек. Они держали под контролем большинство местных коммерческих структур и воевали с чеченскими бандитами за право «доить» коммерсантов.

Свою группировку Беркут сколотил в конце 80-х годов в Новокуйбышевске, пишет znak.com. Ее ядро состояло из бывших спортсменов, которые довольно быстро превратились из мелких вымогателей в авторитетов криминального мира.

В частности

Между тем в Омске детскую площадку, установленную частным детским садом, оградили от жителей колючей проволокой.