Мошенники обокрали ветерана, которого Путин укрывал плащом на параде Победы

Мошенники выманили 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого на параде Победы укрывал от холода плащом президент РФ Владимир Путин.

Злоумышленники убедили пенсионера снять со счета все личные накопления и передать их третьим лицам. Один из банды притворялся сотрудником полиции — он и сумел внушить Пронину, что его деньги помогут задержать с поличным мошенников, пишет polit.ru.

«29 мая в ОМВД России по району Текстильщики от 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина поступило сообщение о хищении у него денежных средств. В настоящее время сотрудниками полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание лиц, причастных к преступлению. Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по Москве», — прокомментировала ситуацию фициальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в России запустят ресурс «Мошеловка» для борьбы с мошенниками.