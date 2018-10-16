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Мошенники пытались похитить 110 тысяч рублей у супругов из Барнаула

Около 110 тысяч рублей хотели похитить мошенники со счетов барнаульцев, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

По предварительной информации, супруги разместили объявление о продаже товаров на одном из сайтов в интернете. Вскоре позвонил мужчина, который хотел купить две банки детского питания за 800 рублей, а средства перевести на банковскую карту.

Барнаульцы продиктовали неизвестному не только номер карты, но и поступившие сообщения. В одном из них говорилось, что со счетов сняли около 110 тыс. рублей. Заподозрив неладное, потерпевшие обратились в банк и заблокировали все счета.

Мошенники смогли похитить лишь около 11 тысяч рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что злоумышленники звонили с номера, зарегистрированного в Рязани.

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