Мошенники пытались похитить 110 тысяч рублей у супругов из Барнаула

Около 110 тысяч рублей хотели похитить мошенники со счетов барнаульцев, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, супруги разместили объявление о продаже товаров на одном из сайтов в интернете. Вскоре позвонил мужчина, который хотел купить две банки детского питания за 800 рублей, а средства перевести на банковскую карту.

Барнаульцы продиктовали неизвестному не только номер карты, но и поступившие сообщения. В одном из них говорилось, что со счетов сняли около 110 тыс. рублей. Заподозрив неладное, потерпевшие обратились в банк и заблокировали все счета.

Мошенники смогли похитить лишь около 11 тысяч рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что злоумышленники звонили с номера, зарегистрированного в Рязани.