На Алтае женщину обманули на 58 тысяч рублей при оформлении кредита

Жительница Майминского района хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников. Женщина потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

По предварительной информации, сельчанка обращалась в региональные отделения банков за получением кредита, но ей отказывали из-за маленькой зарплаты. Вскоре женщина нашла в интернете объявление о помощи в выдаче кредита. Она подала электронную заявку.

Через некоторое время потерпевшей позвонил неизвестный, который представился менеджером интернет-банка. Мужчина рассказал о возможности получения займа на выгодных условиях, в размере до 300 тысяч рублей.

Звонивший сказал, что из-за небольшого дохода женщины, нужно оплатить страховку, проценты с первоначального платежа кредита, а также услуги курьера. Деньги следовало перевести на карты, — отмечают ведомстве.

Сельчанка отправила деньги, и ей сообщили, что кредит выплатят в течение нескольких дней. Средства должен был доставить курьер, но он так и не приехал.

Связаться с представителем финансовой организации не удалось, телефон был выключен. Сумма ущерба превысила 58 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.