Мошенники попались на удочку хитрого 95-летнего красноярца и оказались в засаде полицейских

Мошенники пытались похитить у 95-летнего жителя Красноярска деньги, но пенсионер оказался хитрее. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию обратился житель Советского района Красноярска и сообщил, что его пытаются обмануть мошенники.

Пенсионеру позвонили неизвестные и сказали, что его сын якобы попал в аварию. Чтобы дело не завели, нужно заплатить 700 тыс. рублей.

Мужчина сразу почувствовал подвох, потому что его сын не умеет водить и за руль никогда не садился.

Однако он не прекратил разговор и согласился с условиями. Пенсионер подыграл мошенникам, пригласил их к себе домой и якобы пошел в банк, хотя на самом деле вызвал полицию.

«Я сказал им: „Через полчаса позвоните, я вернусь“. Дверью хлопнул, якобы ухожу, и положил трубку. И первым делом позвонил в полицию. Потом взял сумку, положил в нее рубашку, полотенце, газеты свернул, как будто это деньги. И тут они приходят», — поделился пенсионер.

Когда двое молодых людей постучались в квартиру к дедушке, их уже ждали правоохранители.

«В отношении мошенников возбудили уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса РФ «Покушение на мошенничество», — подчеркнули в ведомстве.

На допросе один из задержанных рассказал, что работал курьером, то есть забирал деньги у потерпевших и доставлял их организатору. В этой роли он пробыл неделю и успел обмануть несколько человек.

Ранее бийчанин пытался защититься от мошенников: взял кредит и отдал им деньги.