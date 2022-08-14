14 августа
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Жизнь

Бийчанин пытался защититься от мошенников: взял кредит и отдал им деньги

Мошенники убедили жителя Бийска оформить кредит, чтобы он смог «защитить» свои деньги. В итоге мошенники озолотились, а бийчанин пошел в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Вечером 23-летнему бийчанину позвонили с неизвестного номер и представились сотрудниками банка. Молодому человеку сказали, что его имени поступила заявка на оформление кредита и требуется подтверждение.

Так как кредит парень не брал, мошенники убедили его, что на его смартфоне установлена вредоносная программа. Для того, чтобы очистить и защитить свой гаджет, необходимо скачать специальное приложение.

Бийчанин сделал все по инструкции. После этого ему сообщили, что нужно подать заявку на другой кредит, чтобы аннулировать «мошеннический».

В результате злоумышленники завладели 75 тыс. рублей.

Ранее «озолотила» мошенников актриса из сериала «Бывшие».

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