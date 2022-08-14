Бийчанин пытался защититься от мошенников: взял кредит и отдал им деньги

Вечером 23-летнему бийчанину позвонили с неизвестного номер и представились сотрудниками банка. Молодому человеку сказали, что его имени поступила заявка на оформление кредита и требуется подтверждение.
Так как кредит парень не брал, мошенники убедили его, что на его смартфоне установлена вредоносная программа. Для того, чтобы очистить и защитить свой гаджет, необходимо скачать специальное приложение.
Бийчанин сделал все по инструкции. После этого ему сообщили, что нужно подать заявку на другой кредит, чтобы аннулировать «мошеннический».
В результате злоумышленники завладели 75 тыс. рублей.