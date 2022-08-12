«Озолотила» мошенников актриса из сериала «Бывшие»

Что произошло

26-летней девушке позвонили неизвестные и представились «сотрудниками ФСБ». Они заявили, что ее средства могут украсть.

Мошенники уговорили артистку перевести деньги на названный ими счет, подчеркнув, что он «безопасен».

Осина-Фридман последовала их совету, но потом обратилась в полицию, пишет Lenta.ru.

Цифра

Актриса, сыгравшая в трем сезоне сериала «Бывшие», в общей сложности перевела «силовикам» порядка 440 тыс. рублей.

Между тем в Алтайском крае мошенники заработали 1,6 млн на криптовалюте.