12 августа
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Происшествия

«Озолотила» мошенников актриса из сериала «Бывшие»

Актриса и модель Иванка Осина-Фридман стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал SHOT.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Что произошло

26-летней девушке позвонили неизвестные и представились «сотрудниками ФСБ». Они заявили, что ее средства могут украсть.

Мошенники уговорили артистку перевести деньги на названный ими счет, подчеркнув, что он «безопасен».

Осина-Фридман последовала их совету, но потом обратилась в полицию, пишет Lenta.ru.

Цифра

Актриса, сыгравшая в трем сезоне сериала «Бывшие», в общей сложности перевела «силовикам» порядка 440 тыс. рублей.

Между тем в Алтайском крае мошенники заработали 1,6 млн на криптовалюте.

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