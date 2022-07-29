В Алтайском крае мошенники заработали 1,6 млн на криптовалюте

В отдел полиции от 60-летнего мужчины поступило о том, что он перевёл мошенникам более 1,6 млн рублей.
Началось все с того, что ему позвонили и предложили инвестировать в криптовалюту. Мужчина надеялся, что это принесет ему большие деньги.
Ему объяснили, что для того, чтобы получить доход, необходимо внести денежные средства на «свой» счет и ими рассчитываться за валюту.
Потерпевший переводил свои накопления, а затем, когда они закончились, набрал кредитов на развитие своего «бизнеса».
Когда он решил вывести накопленное и ему это не удалось, он понял, что стал жертвой мошенников.
Ранее в Барнауле мужчина приставал к пенсионерам с призывом забронировать кремацию.