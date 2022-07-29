29 июля
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Происшествия

В Алтайском крае мошенники заработали 1,6 млн на криптовалюте

В Заринске мужчина хотел заработать на криптовалюте, но в итоге набрал кредитов и перевел свои миллионы мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

В отдел полиции от 60-летнего мужчины поступило о том, что он перевёл мошенникам более 1,6 млн рублей.

Началось все с того, что ему позвонили и предложили инвестировать в криптовалюту. Мужчина надеялся, что это принесет ему большие деньги.

Ему объяснили, что для того, чтобы получить доход, необходимо внести денежные средства на «свой» счет и ими рассчитываться за валюту.

Потерпевший переводил свои накопления, а затем, когда они закончились, набрал кредитов на развитие своего «бизнеса».

Когда он решил вывести накопленное и ему это не удалось, он понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее в Барнауле мужчина приставал к пенсионерам с призывом забронировать кремацию.

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