В Барнауле мужчина приставал к пенсионерам с призывом забронировать кремацию

Барнаульские полицейские ищут мужчину, который приставал к пенсионерам с призывом заключить прижизненные договор на кремацию. Об этом сообщают « Вести-Алтай ».

Об инциденте стало известно после того, как в крематорий обратился пожилой житель столицы Алтайского края. Он рассказал, что 8 июля в дом-интернат для престарелых и инвалидов пришел неизвестный человек и стал навязчиво предлагать услуги кремации.

В крематории ему ответили, что не ведут подобную работу на выезде, и их сотрудники не работают подобным образом. После этого о данном факте проинформировали полицию.

Правоохранительным органам предстоит установить личность мужчины, приходившего в дом-интернат, а также дать правовую оценку его действиям.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали мошенников, которые похитили 2,5 млн рублей у 17 пенсионеров. Схема была не новой: аферисты звонили и требовали перевести деньги, потому что «родственники» пенсионеров якобы виновны в ДТП.