«Ваш родственник попал в ДТП»: мошенники в Барнауле похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей

В Барнауле задержали мошенников, которые похитили 2,5 млн рублей у 17 пенсионеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В июле полицейским поступил ряд заявлений о мошенничестве.

Схема была не новой: аферисты звонили и требовали перевести деньги, потому что «родственники» пенсионеров виновны в ДТП.

Таким образом 17 человек перевели 2,5 млн на счета мошенников.

Личности аферистов быстро установили, ими оказались 19-летние парни. Способ «заработка» они нашли Telegram.

Telegram , социальные сети. CC0

По словам одно из подозреваемых, они похищали деньги у пенсионеров и переводили на счета организаторов схемы. 10% парни оставляли себе.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее сообщалось, что мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв