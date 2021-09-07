Мошенники в Алтайском крае решили поживиться на путинских выплатах

Во время президентских выплат в Алтайском крае активизировались мошенники, передают « Вести Алтай ». Они действуют дистанционно.

Часто жертве поступает звонок якобы от сотрудника пенсионного фонда, социальной службы, правоохранительных органов либо банка. Далее звонящий действует по наработанной схеме.

Собеседник сообщает о том, что возникли проблемы с социальным выплатами, либо, как второй вариант, что возможно получение дополнительных социальных выплат, но при этом необходимо сообщить данные банковской карты.

«Немедленно прекращайте разговор, значит вам звонят мошенники, которые пытаются таким образом похитить ваши деньги», — предупреждает помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова.

Об этом нужно сообщить в полицию и в тот банк, на хищение денежных средств которого было произведено покушение.

Данные карты и прочие персональные сведения не стоит доверять незнакомцам.

Ранее сообщалось, что Минфин работает над механизмом, который упростит взаимодействие банков и правоохранительных органов при мошенничестве, чтобы быстрее вернуть деньги жертвам злоумышленников.