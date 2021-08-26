Мошенников подвело незнание географии двух Алтаев

Полицейским он рассказал, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Якобы неизвестные от его имени пытаются взять кредит, поэтому нужно самому оформить кредит и перевести деньги на специальный счет банка.
Поверив сказанному, пенсионер пошел в отделение банка, где взял в кредит 100 тыс. рублей, а затем через отделение другого банка перевел их на счета мошенников.
На этом злоумышленники не успокоились. Во время очередного звонка представились уже сотрудниками полиции, но в ходе общения лже-полицейских подвело незнание географии. Они посчитали, что Республика Алтай и Алтайский край это один и тот же регион.
Именно в этот момент потерпевший понял, что общается с телефонными аферистами, и, прервав разговор, обратился за помощью в полицию.
Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.
Ранее в Алтайском крае жительница села раскрыла мошеннику секретный код из сообщения.