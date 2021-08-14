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Жизнь

Жительница Алтая потеряла 100 тысяч, сообщив мошеннику то, что нельзя сообщать

В Алтайском крае разыскивают афериста, убедившего жительницу села раскрыть секретный код из сообщения, сообщает региональное МВД.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

52-летней жительнице села позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

«Сообщил, что можно увеличить льготный период по кредитной карте, но для этого потребуется назвать ее номер и пришедший по смс код», — рассказали в ведомстве.

Женщина поверила и сделала так, как попросил «банкир». После этого получила сообщение о списании почти 1000 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по факту «кражи». Если афериста поймают, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили, что при звонке из банка лучше не продолжать разговор, а добраться до ближайшего офиса и там узнать информацию, или позвонить.

В МВД отметили, что сельчанка знала о мошенниках. Ранее похожая история произошла с пенсионером — лишился 600 тыс. рублей после личного предупреждения об аферистах.

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