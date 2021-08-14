Жительница Алтая потеряла 100 тысяч, сообщив мошеннику то, что нельзя сообщать

52-летней жительнице села позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.
«Сообщил, что можно увеличить льготный период по кредитной карте, но для этого потребуется назвать ее номер и пришедший по смс код», — рассказали в ведомстве.
Женщина поверила и сделала так, как попросил «банкир». После этого получила сообщение о списании почти 1000 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело по факту «кражи». Если афериста поймают, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Правоохранители напомнили, что при звонке из банка лучше не продолжать разговор, а добраться до ближайшего офиса и там узнать информацию, или позвонить.
В МВД отметили, что сельчанка знала о мошенниках. Ранее похожая история произошла с пенсионером — лишился 600 тыс. рублей после личного предупреждения об аферистах.