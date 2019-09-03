Московские музыканты до смерти избили пианиста

Инцидент произошел в ночь на 31 августа. Подозреваемые выпивали — сначала в парке, а затем дома у одного из мужчин. Около двух часов ночи в гости к музыкантам пришел Никита Куклин.
Вскоре произошла ссора. По словам подозреваемого, Куклин, «изрядно выпив», начал кидаться вещами.
Хозяин квартиры вместе с другом попытались утихомирить гостя. Сначала они звонили другу Куклина, чтобы тот забрал его, а после стали бороться с пианистом.
Прибывшие врачи констатировали смерть Куклина, зафиксировав гематомы на его руках и лице.
На следующий день подозреваемых задержали, пишет bfm.ru. Сейчас они утверждают, что не избивали потерпевшего, а причиной смерти Куклина стала передозировка алкоголя.
Следственный комитет проводит доследственную проверку.
В ноябре прошлого года известный поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением, которое ему нанес другой мастер слова Виктор Куллэ. Причиной поножовщины стал спор из-за стихотворной строфы. Однако литературовед Виктор Куллэ опроверг информацию о том, что он напал с ножом на алтайского поэта Ивана Жданова. Он рассказал, что приютил знакомого, когда тот был в Москве проездом из Барнаула.