Московские музыканты до смерти избили пианиста

Организатор концертов Национального филармонического оркестра, пианист Никита Куклин погиб в Москве. По подозрению в причастности к его гибели задержали сотрудника филармонии и его друга, также работающего в музыкальной сфере, пишет « МК ».

Инцидент произошел в ночь на 31 августа. Подозреваемые выпивали — сначала в парке, а затем дома у одного из мужчин. Около двух часов ночи в гости к музыкантам пришел Никита Куклин.

Вскоре произошла ссора. По словам подозреваемого, Куклин, «изрядно выпив», начал кидаться вещами.

Хозяин квартиры вместе с другом попытались утихомирить гостя. Сначала они звонили другу Куклина, чтобы тот забрал его, а после стали бороться с пианистом.

Прибывшие врачи констатировали смерть Куклина, зафиксировав гематомы на его руках и лице.

Пианино. СС0

На следующий день подозреваемых задержали, пишет bfm.ru. Сейчас они утверждают, что не избивали потерпевшего, а причиной смерти Куклина стала передозировка алкоголя.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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