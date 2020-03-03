20 московских школьников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Следком проводит проверку по факту ожогов, которые получили более 20 московских школьников после использования кварцевой лампы в классе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Москве.

2 марта в Останкинском районе Москвы более 20 школьников пожаловались на боль в глазах. В итоге детям диагностировали ожог роговиц глаз. Причина — включенная на протяжении дня кварцевая лампа в классе, где проходили занятия.

«Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Детей отправили на амбулаторное лечение.

Учительница школы, которая не выключила в классе кварцевую лампу, будет уволена, сообщили в столичном департаменте образования.

В феврале в Красноярском крае 10 школьников после уроков обратились к врачу, который диагностировал ожоги глаз.