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3 марта
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Происшествия

20 московских школьников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Следком проводит проверку по факту ожогов, которые получили более 20 московских школьников после использования кварцевой лампы в классе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Москве.

Глаз.
Глаз.
СС0

2 марта в Останкинском районе Москвы более 20 школьников пожаловались на боль в глазах. В итоге детям диагностировали ожог роговиц глаз. Причина — включенная на протяжении дня кварцевая лампа в классе, где проходили занятия.

«Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Детей отправили на амбулаторное лечение.

Учительница школы, которая не выключила в классе кварцевую лампу, будет уволена, сообщили в столичном департаменте образования.

В феврале в Красноярском крае 10 школьников после уроков обратились к врачу, который диагностировал ожоги глаз.

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