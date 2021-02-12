Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 февраля -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Московский младенец получил ожоги от кальяна

В Москве проверяют обстоятельства госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна, сообщает столичная прокуратура.

Кальян в Puff Us Loft.
Кальян в Puff Us Loft.

Инцидент произошел ночью 11 февраля в одном из городских кафе.

«Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна», — рассказали в ведомстве.

Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В прокуратуре решают, какие меры реагирования им принимать.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Москве родители с мертвым младенцем пришли на прием в поликлинику. Полиция выясняет, почему они не приехали на «скорой».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость