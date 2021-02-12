Московский младенец получил ожоги от кальяна

Инцидент произошел ночью 11 февраля в одном из городских кафе.
«Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна», — рассказали в ведомстве.
Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В прокуратуре решают, какие меры реагирования им принимать.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Москве родители с мертвым младенцем пришли на прием в поликлинику. Полиция выясняет, почему они не приехали на «скорой».