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Происшествия

Родители с мертвым младенцем пришли в поликлинику. Полиция выясняет, почему не на «скорой»

В Москве родители пришли на прием в поликлинику с мертвым семимесячным мальчиком, сообщает РЕН ТВ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Родители принесли малыша, рассказав медикам, что ребенок не дышит. К этому моменту младенец уже умер.

«Выясняется, почему родители мальчика сами не вызвали своему ребенку скорую помощь, когда обнаружили, что с ним что-то не так», — отмечает телеканал.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти малыша. В столичной прокуратуре назначили проверку.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Алтае умер трехлетний ребенок, наевшийся таблеток от давления. Суд признал виновной бабушку, которая не уследила за внучкой.

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