Родители с мертвым младенцем пришли в поликлинику. Полиция выясняет, почему не на «скорой»

Родители принесли малыша, рассказав медикам, что ребенок не дышит. К этому моменту младенец уже умер.
«Выясняется, почему родители мальчика сами не вызвали своему ребенку скорую помощь, когда обнаружили, что с ним что-то не так», — отмечает телеканал.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти малыша. В столичной прокуратуре назначили проверку.
«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — сообщили в ведомстве.
Ранее на Алтае умер трехлетний ребенок, наевшийся таблеток от давления. Суд признал виновной бабушку, которая не уследила за внучкой.