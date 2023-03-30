Москвич украл почти 12 тыс. лотерейных билетов, но все равно проиграл

Мужчина похитил почти 12 тыс. лотерейных билетов «Русского лото» и «Спортлото», но ни один из них не оказался выигрышным, сообщает Telegram-канал «Baza».

Житель Москвы Андрей устроился продавать лотерейные билеты компании «Столото» в конце 2021 года.

Когда 50-летний мужчина получил должность продавца-консультанта, в его распоряжение попали десятки тысяч лотерейных билетов.

Следователи подозревают, что спустя несколько месяцев Андрей разочаровался в работе, поверил в удачу и решил заработать деньги незаконным способом.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2022 года мужчина похитил 11 979 билетов на сумму 1,3 млн рублей. В результате Андрей ничего не выиграл.

На него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» (ст. 160 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее три жителя Алтайского края выиграли по миллиону в лотерею.