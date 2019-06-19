Москвича обвиняют в развращении маленькой жительницы Барнаула

По данным следствия, в сентябре-октябре 2018 года обвиняемый через одну из социальных сетей совершал развратные действия в отношении маленькой жительницы Барнаула. Мужчина показывал ребенку фото и видео, а также отправлял текстовые сообщения порнографического характера.
По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование уголовного дела.
Напомним, ранее Алтайский краевой суд приговорил к 24 годам колонии жителя Белгорода, который уговорил малолетнего барнаульца прислать ему порнографические фото и видео со своим участием за деньги.