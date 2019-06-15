Алтайский суд приговорил педофила к 24 годам колонии

Алтайский краевой суд приговорил к 24 годам колонии жителя Белгорода, который уговорил малолетнего барнаульца прислать ему порнографические фото и видео со своим участием за деньги.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, в период с 7 декабря 2017 по 26 февраля 2018 года, подсудимый, находясь в исправительной колонии, со смартфона зашел в социальную сеть «ВКонтакте» и предложил малолетнему барнаульцу Д. прислать ему фото и видео порнографического характера со своим участием.

«В силу малолетнего возраста, неосведомленности в вопросах половых отношений Д. на предложение ответил согласием и изготовил несколько фотографий и видеозаписей порнографического характера со своим участием, направив их подсудимому, за что получил от него деньги», — говорится в сообщении.

Подсудимый был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 132 УК РФ).

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел подсудимому явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Его приговорили к 24 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок десять лет, с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии особого режима.