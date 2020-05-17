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Происшествия

Мотоциклист чудом остался жив после странного маневра водителя «девятки» в Заринске

В Заринске водитель мотоцикла выжил после жесткого ДТП на перекрестке, сообщает газета «Наш город Заринск».

Мотоциклист "дотронулся" до Луны.
Мотоциклист "дотронулся" до Луны.
novate.ru

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Таратынова.

«Водитель ВАЗ-21099 при пересечении нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не предоставил преимущество движения мотоциклу Yamaha FZX, который двигался по главной дороге», — пояснили в полиции Заринска.

ДТП с мотоциклом в Заринске.
ДТП с мотоциклом в Заринске.
vk.com/gazetazar.

В результате ДТП водитель мотоцикла 1980 года рождения получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Жителя Заринска доставили в горбольницу, где у него диагностировали закрытую черепно мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, рваную рану коленного сустава.

Напомним, вечером 16 мая в Барнауле произошло ДТП с участием «скорой», которая от удара перевернулась несколько раз.

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