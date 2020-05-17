Мотоциклист чудом остался жив после странного маневра водителя «девятки» в Заринске

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Таратынова.
«Водитель ВАЗ-21099 при пересечении нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не предоставил преимущество движения мотоциклу Yamaha FZX, который двигался по главной дороге», — пояснили в полиции Заринска.
В результате ДТП водитель мотоцикла 1980 года рождения получил телесные повреждения, его госпитализировали.
Жителя Заринска доставили в горбольницу, где у него диагностировали закрытую черепно мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, рваную рану коленного сустава.
Напомним, вечером 16 мая в Барнауле произошло ДТП с участием «скорой», которая от удара перевернулась несколько раз.