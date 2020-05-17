Жесткое ДТП с участием «скорой» произошло в Барнауле. Медики перевернулись несколько раз

Инцидент произошел на пересечении улицы Чкалова и пропекта Комсомольский.
«Машина скорой помощи перевернулась несколько раз, просто в хлам <…> Был слышен рев мотора, свист тормозов и громкий удар в 23:39», — рассказали очевидцы.
По их словам, у двоих медиков есть травмы. По неподтвержденной информации, один медработник находится в реанимации.
В комментариях к записи отмечают, что в Mitsubishi Lancer «5−6 парней сидели».
Местные жители пишут, что «гонщики всю ночь по Комсомольскому гоняют с огромной скоростью, только рев слышно».
Кстати, на одном из фото можно заметить, что на легковой машине нет номеров — или быстро сняли, или, как пишут жители соседних домов, гоняли без номеров.