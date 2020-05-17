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Происшествия

Жесткое ДТП с участием «скорой» произошло в Барнауле. Медики перевернулись несколько раз

В Барнауле в субботу поздно вечером, 16 мая, произошло ДТП с участием машины скорой помощи и Mitsubishi Lancer, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП с участием "скорой" в Барнауле.
ДТП с участием "скорой" в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Инцидент произошел на пересечении улицы Чкалова и пропекта Комсомольский.

«Машина скорой помощи перевернулась несколько раз, просто в хлам <…> Был слышен рев мотора, свист тормозов и громкий удар в 23:39», — рассказали очевидцы.

По их словам, у двоих медиков есть травмы. По неподтвержденной информации, один медработник находится в реанимации.

В комментариях к записи отмечают, что в Mitsubishi Lancer «5−6 парней сидели».

Местные жители пишут, что «гонщики всю ночь по Комсомольскому гоняют с огромной скоростью, только рев слышно».

Кстати, на одном из фото можно заметить, что на легковой машине нет номеров — или быстро сняли, или, как пишут жители соседних домов, гоняли без номеров.

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