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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием «скорой» в Барнауле

Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП с участием "скорой" в Барнауле.
ДТП с участием "скорой" в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Напомним, 16 мая в 23:35 на проспекте Комсомольском в районе дома № 82 произошло столкновение «скорой» и Mitsubishi Lancer.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель мужчина (1995 года рождения), управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при движении допустил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением водителя мужчины (1977 года рождения).

«После чего автомобиль УАЗ опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1, не госпитализированы», — уточнили в барнаульской ГИБДД.

По словам очевидцев, в Mitsubishi Lancer «5−6 парней сидели».

Местные жители утверждают, что «гонщики всю ночь по Комсомольскому гоняют с огромной скоростью, только рев слышно».

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