Стали известны подробности ДТП с участием «скорой» в Барнауле

Напомним, 16 мая в 23:35 на проспекте Комсомольском в районе дома № 82 произошло столкновение «скорой» и Mitsubishi Lancer.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, водитель мужчина (1995 года рождения), управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при движении допустил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением водителя мужчины (1977 года рождения).
«После чего автомобиль УАЗ опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1, не госпитализированы», — уточнили в барнаульской ГИБДД.
По словам очевидцев, в Mitsubishi Lancer «5−6 парней сидели».
Местные жители утверждают, что «гонщики всю ночь по Комсомольскому гоняют с огромной скоростью, только рев слышно».