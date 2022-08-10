10 августа
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Происшествия

Мотоциклист сбил женщину с годовалым ребенком в коляске

В Тюмени молодая мать переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, пишет 72.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

ДТП произошло на оживленном перекрестке.

Женщина с годовалым малышом в коляске переходила дорогу на красный свет. Водитель мотоцикла не успел среагировать и сбил ее.

Молодая женщина не пострадала. Основной удар пришелся на ребенка: младенец выпал из коляски и получил травмы.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи экстренно госпитализировала младенца в ближайшую больницу, пишет Газета.Ru. По словам очевидцев, к моменту прибытия скорой девочка находилась в бессознательном состоянии.

Следователям выясняют, с какой скоростью двигался мотоцикл, и что побудило женщину грубо нарушить правила дорожного движения.

Ранее пьяный сибиряк на «Ниве» сбил коляску с грудничком и врезался в киоск с мороженым.

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